Водителям мотоциклов необходимо использовать полный комплект защиты, чтобы обезопасить себя. Фото: Андрей МИРЕЙКО. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением мотосезона на дороги выезжают тысячи мотоциклистов. Вместе с ними на трассы возвращаются тревожные сводки ДТП. Даже небольшая авария может обернуться для водителя мотоцикла тяжелой травмой или гибелью.

Безопасность при управлении мотоциклом должна стоять на первом месте. Основная причина смертельных дорожных происшествий с участием мотоциклистов – превышение скорости. Мотоцикл разгоняется быстрее автомобиля, но тормозит не мгновенно. На высокой скорости любое препятствие — яма, резко затормозившая машина или неожиданно вышедший пешеход — становится фатальным.

Безопасность – прежде всего: мотоциклистам нужно тщательно проверять экипировку

Водителям мотоциклов необходимо использовать полный комплект защиты, чтобы обезопасить себя. Ведомство рекомендует использовать полный комплект защиты: куртку с усиленной тканью, штаны, перчатки, мотоботы. Именно экипировка снижает риск переломов и внутренних травм при ДТП.