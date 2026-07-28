Не используйте телефон за рулем, не ешьте и не пейте во время движения. Фото: Pair Srinrat/Shutterstock/Fotodom

Одна секунда невнимательности за рулем может привести к серьезному ДТП. При скорости 60 км/ч за две секунды автомобиль проезжает более 30 метров вслепую. Этого расстояния достаточно, чтобы выехать на перекресток или не заметить внезапно вышедшего пешехода.

Госавтоинспекция и эксперты рекомендуют несколько простых шагов, чтобы обезопасить себя и окружающих: не используйте телефон за рулем, не ешьте и не пейте во время движения, заранее настраивайте маршрут, музыку и климат, попросите пассажиров не отвлекать вас.

Почему нельзя отвлекаться от дороги во время движения

Внимательное вождение — залог безопасности не только для водителя, но и для всех участников дорожного движения.