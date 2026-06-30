Жительницу Самарской области оштрафовали за оскорбление педагога

Суд оштрафовал женщину на 3000 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области оштрафовали женщину за оскорбление педагога. Об этом сообщает региональная прокуратура. Ребенок женщины учится в младших классах, и она была не согласна с его плохой оценкой.

«Женщина написала в популярном мессенджере учителю сообщение оскорбительного характера, содержащее нецензурную брань», – прокомментировала пресс-служба облпрокуратуры.

На разгневанную мать завели дело об административном правонарушении за оскорбление. Суд оштрафовал ее на 3000 рублей.

Ранее жительницу Новокуйбышевска оштрафовали за оскорбление знакомой по смс.

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