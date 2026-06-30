Дожди в Самарской области прекратятся к концу рабочей недели

Нас ждет передышка от дождей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дожди заливают Самарскую область весь июнь, и, кажется, конца и края такой погоде не видно. Но есть хорошие новости – нас ждет передышка от дождей. Сухая и солнечная погода придет в регион с 3 июля.

«В регионе установится солнечная, по-летнему теплая погода», – сообщили в Приволжском УГМС.

Вплоть до конца недели осадков практически не будет. Впрочем, такая погода установится ненадолго. По данным сервиса Яндекс.Погода. дожди вернутся уже с 7 июля и будут лить практически каждый день. При этом в Самарской области прогнозируют июльское пекло.

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