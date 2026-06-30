В Самарской области обсудили ситуацию с топливом и цены на него

Оперативное совещание состоялось 30 июня под председательством губернатора Вячеслава Федорищева Фото: правительство Самарской области.

Оперативное совещание правительства Самарской области состоялось 30 июня под председательством губернатора Вячеслава Федорищева. На повестке было несколько вопросов, в том числе ситуация с топливом. Глава региона подчеркнул, что дестабилизация рынка и спекулятивные схемы недопустимы.

«Именно поэтому мы ввели временные лимиты на закупку бензина и дизельного топлива на АЗС», – пояснил Вячеслав Федорищев.

Правительство региона вместе с ФАС каждый день отслеживает цены на топливо и его наличие. В некоторых регионах перекупщики уже продают бензин по спекулятивным ценам, их задерживает полиция. В Самарской области таких случаев пока нет, но нужны превентивные меры, чтобы не допустить такого. Вопрос по поручению губернатора держат на контроле министерство региональной безопасности вместе с правоохранительными органами.

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