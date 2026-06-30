В Самаре 30 июня арестовали руководителя ПСС Олега Моцаря

Решение об аресте вынес суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

30 июня в Самаре арестовали руководителя региональной Поисково-спасательной службы Олега Моцаря. Информацию «КП-Самара» подтвердил источник в правоохранительных органах. Решение об аресте вынес суд.

Накануне стало известно про обыски у Моцаря по уголовному делу. По предварительным данным, оно связано с превышением должностных полномочий. Подробностей о расследовании уголовного дела пока нет.

Олег Моцарь руководит ПСС Самарской области с момента ее основания.

Ранее в Тольятти завели уголовное дело из-за долга по зарплате в 300 тысяч рублей.

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