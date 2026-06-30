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НовостиОбщество30 июня 2026 16:15

Ребенку из Тольятти выплатили компенсацию за некачественную медпомощь

Юному пациенту из Тольятти оказали медицинскую помощь не в полном объеме
Александра ТАЙБАТРОВА
Суд обязал выплатить ребенку 500 тысяч рублей

Суд обязал выплатить ребенку 500 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти ребенку оказали медицинскую помощь в неполном объеме. Это выявила прокуратура, когда проводила проверку соблюдения законодательства при оказании медуслуг.

«Прокуратура района обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда», – прокомментировала пресс-служба ведомства.

Надзорный орган обратился в суд, чтобы добиться компенсации морального вреда юному пациенту. Суд эти требования поддержал и обязал выплатить ребенку 500 тысяч рублей. Прокуратура будет контролировать исполнение этого решения.

Ранее в Самарской области оштрафовали женщину за оскорбление педагога.

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