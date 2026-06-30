В Самарской области усилят работу по устранению барьеров для людей с ОВЗ

Уполномоченным по защите прав людей с инвалидностью региона была назначена Екатерина Куприянова. Фото: Иван Макеев

Во вторник, 30 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства Самарской области. На нем обсуждали приоритетные направления работы Уполномоченного по защите прав людей с инвалидностью региона. Ранее на эту должность была назначена Екатерина Куприянова.

«Вопросы поддержки людей с инвалидностью – это не только зона социальной политики. Это показатель того, насколько вся система власти умеет видеть конкретного человека и устранять барьеры, с которыми он сталкивается ежедневно», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Глава региона отметил необходимость поиска системных проблем и их решения совместно с местными властями и министерствами. Екатерина Куприянова сказала, что важно не просто реагировать на отдельные обращения, а выявлять барьеры, которые люди с инвалидностью встречают каждый день. Ключевыми направлениями она назвала устройство на работу, реабилитацию, обеспечение лекарствами, специализированные парковки и др. Также омбудсмен рассказала о выездных мероприятиях, которые уже были проведены.

До 1 августа по поручению губернатора в Самарской области проведут проверку комплексных мероприятий по формированию комфортной среды. Также в регионе запустят механизм общественных представителей аппарата Уполномоченного в городах и районах, определят ответственных лиц для взаимодействия. Предложения по дополнительным мерам по устранению барьеров для людей с ОВЗ примут до 1 августа.

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