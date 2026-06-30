Самарцы могут получить поддельные купюры при продаже вещей и покупках на рынках

Нужно уметь проверять подлинность банкнот прежде, чем положить их в кошелек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, где и при каких обстоятельствах самарцы могут получить поддельные купюры. С фальшивками можно столкнуться, если вы продаете личные вещи по объявлению за наличные, покупаете что-то в мелких торговых точках за наличные и получаете сдачу. Об этом «КП-Самара» рассказали в Самарском отделении Банка России.

«Имея дело с наличными, нужно уметь проверять подлинность банкнот прежде, чем положить их в кошелек», – прокомментировала пресс-служба учреждения.

Чаще всего подделывают купюры номиналом 1000 и 5000 рублей. Определить их подлинность можно по нескольким защитным признакам. Узнать о них можно на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты банка России». А вот пытаться расплатиться фальшивой купюрой не стоит, это грозит уголовной ответственностью.

За первый квартал 2026 года в Самарской области выявили 14 поддельных купюр.

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