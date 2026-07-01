В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск самолетов 1 июля

За это время в самарском аэропорту задержали на вылет рейсы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 1 июля, в Самарской области были приостановлены полеты в международном аэропорту Курумоч из-за опасности атаки беспилотников. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Режим «Ковер» на территории Самарской области снят», – написал глава региона в мессенджере МАКС.

За это время в самарском аэропорту Курумоч задержали на вылет рейсы в Екатеринбург, Нижневартовск, Нижний Новгород, Москву, Минеральные Воды, Сочи и по два самолета до Санкт-Петербурга и Антальи. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Курумоч снова открыли 09:46. Напомним, в Самарской области угроза атаки БПЛА действовала с 04:39 до 09:40.

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