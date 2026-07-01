В Сызрани женщина на EXEED VX сбила 7-летнего ребенка

Ребенок выбежал с тротуара Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Сызрани 42-летняя женщина за рулем автомобиля EXEED VX сбила 7-летнего ребенка во дворе дома на улице Профсоюзной, после чего его госпитализировали, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Водитель двигалась по дворовой территории у дома № 4 «А» по улице Профсоюзной и допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода. Ребенок выбежал с тротуара на проезжую часть без цели ее перехода», – рассказали в ведомстве.

Авария произошла во вторник, 30 июня, в пять часов вечера. С места происшествия пострадавшего доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.

Напомним, 29 июня автобус столкнулся с Lada Vesta в Самаре, а в Чапаевске 79-летний водитель «Приоры» погиб после ДТП с иномаркой 30 июня.

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