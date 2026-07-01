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НовостиОбщество1 июля 2026 12:18

На содержание магистрали Центральной в Самаре потратят 18,7 млн рублей за месяц

В Самаре ищут подрядчика на содержание магистрали Центральной
Александра ТАЙБАТРОВА
Содержать дорогу нужно будет с 1 по 31 июля

Содержать дорогу нужно будет с 1 по 31 июля

Фото: правительство Самарской области.

18,7 миллионов рублей потратят на содержание магистрали Центральной с развязкой в Самаре. Такая информация размещена на госзакупках. Содержать дорогу нужно будет с 1 по 31 июля 2026 года, при этом договор будет действовать до 31 декабря.

Подрядчика для содержания магистрали Центральном ищет АСАДО. Контракт планируют заключить с единственным поставщиком. Но кто им станет, пока информации нет.

Подрядчику предстоит содержать проезжую часть и обочины дороги.

Напомним, что движение по участку магистрали Центральной от обводной дороги Самары до Ракитовского шоссе открылось в декабре 2025 года. Это только первый этап дороги, а второй отложили, чтобы скорректировать проект.

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