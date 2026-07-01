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НовостиОбщество1 июля 2026 16:06

Интерактивные элементы появятся на станции метро «Театральная» в Самаре

QR-коды с афишами мероприятий появятся в вестибюле новой станции метро в Самаре
Александра ТАЙБАТРОВА
Ввести станцию в эксплуатацию планируют в 2027 году

Ввести станцию в эксплуатацию планируют в 2027 году

Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная». Ее готовность уже достигла 80%. Корреспондент «КП-Самара» побывала на строительной площадке.

На новой станции метро появятся интерактивные элементы. В вестибюле планируют разместить QR-коды с афишами, из которых можно будет узнать о культурных мероприятиях города.

Всего на станции будет примерно 300 разных помещений. На площадке работают около 250 человек, при необходимости их число увеличивают до 350. Ввести станцию в эксплуатацию планируют в 2027 году.

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