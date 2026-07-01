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НовостиОбщество1 июля 2026 16:58

На жителя Тольятти завели уголовное дело за незаконное оформление детских выплат

В Тольятти мужчина три года получал выплаты на дочь, которая с ним не жила
Александра ТАЙБАТРОВА
За три года житель Тольятти получил более 300 тысяч рублей

За три года житель Тольятти получил более 300 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти завели уголовное дело на мужчину, который незаконно получил выплаты на дочь. Об инциденте рассказали в СК Самарской области. Следствие полагает, что тольяттинец предоставил в СФР заведомо ложные сведения.

«На этом основании ему с 2023 года по 2026 год выплачивалась ежемесячная социальная выплата в связи с рождением и воспитанием ребенка в возрасте до 17 лет», – уточнила пресс-служба регионального СК.

За три года житель Тольятти получил более 300 тысяч рублей, хотя с 2022 года его дочь по решению суда жила с матерью. На мужчину завели уголовное дело о мошенничестве. Расследование продолжается.

Ранее жителя Самарской области осудили за невыплату алиментов дочери.

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