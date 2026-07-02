В Самаре 2 июля отменили два рейса и задержали еще шесть в Курумоче

Позже расписания вылетят самолеты из Самары в Сочи и Душанбе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

2 июля в самарском аэропорту Курумоч отмечаются задержки и отмены рейсов. Напомним, что в регионе ночью объявляли беспилотную опасность, но ее уже отменили. Аэропорт Самары при этом работал штатно, ограничения не вводились.

Судя по данным онлайн-табло Курумоча, 2 июля отменены самолеты Самара – Москва (вылет в 10.00) и Москва – Самара (приземление в 09.15). Росавиация сообщала, что ночью в столичных аэропортах вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Они уже сняты, другие рейсы в Москву из Самары должны вылететь по расписанию.

Еще шесть рейсов задерживаются 2 июля. Позже расписания на 1-3 часа вылетят самолеты из Самары в Сочи (два рейса) и Душанбе. Позже планового приземлятся в Курумоче два рейса из Сочи и один из Худжанда.

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