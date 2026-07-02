Электричкам отменили остановку на платформе Грушина в Самарской области 3-5 июля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В ближайшие дни в Самарской области электричкам отменили одну из остановок. Речь идет о платформе имени Грушина. Изменения распространятся на три дня. Об этом сообщили в самарской пригородной пассажирской компании.
«3, 4, 5 июля 2026 года отменяется остановка на пл.им.В.Грушина всем пригородным электропоездам», – рассказали в пресс-службе.
Пассажиров просят быть внимательнее. Также в регионе 7 и 10 июля изменится расписание пригородных поездов из-за необходимости провести ремонтные работы. Изменения коснутся участка Самара – Похвистнево - Абдулино.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал