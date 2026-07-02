Электричкам отменили остановку на платформе Грушина в Самарской области 3-5 июля

Остановка отменяется 3, 4, 5 июля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие дни в Самарской области электричкам отменили одну из остановок. Речь идет о платформе имени Грушина. Изменения распространятся на три дня. Об этом сообщили в самарской пригородной пассажирской компании.

«3, 4, 5 июля 2026 года отменяется остановка на пл.им.В.Грушина всем пригородным электропоездам», – рассказали в пресс-службе.

Пассажиров просят быть внимательнее. Также в регионе 7 и 10 июля изменится расписание пригородных поездов из-за необходимости провести ремонтные работы. Изменения коснутся участка Самара – Похвистнево - Абдулино.

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