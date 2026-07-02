Это связано с работами по строительству дублера Московского шоссе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 2 июля, в Самаре на Московском шоссе отключили светофор. Он перестал работать с 10:00, а снова его включат в 17:00. Об этом сообщили в минтрансе Самарской области.

«Отключен светофорный объект в районе ТЦ «Метро». Это связано с работами по строительству дублера Московского шоссе», – рассказали в пресс-службе.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными, а также руководствоваться требованиями дорожных знаков и разметки. Напомним, строительство дублера уже вышло на финишную прямую. Проект предусматривает создание современной двухполосной дороги для движения транспорта «из города», а также обустройство отдельных пешеходной и велосипедной зон.

Завершить все работы обещают в ноябре 2026 года. Также с 8 июня в Самаре ведется ремонт второго участка Московского шоссе.

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