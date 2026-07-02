Полмиллиона рублей потратят на вывоз мусора с набережной Самары

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
На вывоз мусора с набережной Самары потратят более полумиллиона рублей. Подрядчика для выполнения этих работ искала МАУ «Самарская набережная», информация размещена на госзакупках. Торги прошли в формате закупки у единственного поставщика.
«Способ формирования – метод сопоставимых рыночных цен», – говорится в документации закупки.
Подрядчик будет убирать мусор из урн ежедневно. Договор заключили 1 июля, а работы нужно выполнять до конца лета.
Ранее в Самаре искали охрану для Единого информационно-расчетного центра за миллион рублей.
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