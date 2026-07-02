В Самаре начали сносить киоски на территории стадиона «Буревестник»

Раньше на этой территории была стоянка, а потом - рынок. Фото: Яндекс.Панорамы

2 июля в Самаре начали сносить торговые киоски на стадионе «Буревестник». Напомним, что этот спортивный объект долгое время принадлежал частным лицам, там была стоянка, а потом - рынок. Вернуть его в муниципальную собственность пытались через суд, и в итоге сделку купли-продажи признали незаконной.

«Буревестник» должен быть тем, чем он был изначально — спортивным объектом», – отмечал ранее глава Самары Иван Носков.

Власти уже озвучивали намерение снести киоски с территории стадиона, и теперь эти планы воплощаются в жизнь. Владельцам нестационарных объектов обещали предоставить места для торговли в других локациях. После этого на территории «Буревестника» будут планировать новый спортивный объект.

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