Новое региональное движение создали в Самарской области

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
В губернии создали новое движение «За медицину здорового долголетия Самарской области». Распоряжение правительства о создании его совета уже подписано.
В документе указано, что движение будет продвигать среди населения медицину здорового долголетия и здоровьесберегающие технологии. Для этого будут формировать межведомственные выездные бригады из медработников, деятелей культуры, спорта, организовывать выездные выставки, гастроли и т.д.
Совет будет обеспечивать межведомственное взаимодействие для работы общественного движения. Его состав утверждает зампредседателя правительства региона, который и возглавит совет. Совет будет заседать не менее двух раз в год.
Напомним, что в регионе работает программа «Самарское долголетие».
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