В Самаре продолжается снос киосков на территории стадиона «Буревестник». Напомним, что процесс начался сегодня, 2 июля. Стадион долгие годы находился в частной собственности, здесь организовали парковку, а потом и рынок, но через суд удалось признать договор купли-продажи недействительным.
В 2026 году «Буревестник» вернули в муниципальную собственность. Власти заявили, что на этом месте будет спортивный объект, а киоски снесут.
«Всем владельцам нестационарных торговых объектов, расположенных сейчас на участке, предложим варианты размещения в других местах в строгом соответствии с требованиями законодательства», – обещал ранее глава Самары Иван Носков.
Павильоны сейчас демонтируют, снимают окна, вывозят оборудование. Работы идут при поддержке полиции.
Некоторые владельцы киосков уже нашли новое место для размещения и извещают об этом клиентов.
В конце мая мэрия направила собственникам киосков уведомление, что в течение 20 рабочих дней им нужно предоставить документы от правомерности размещения объекта, иначе объект демонтируют. Спустя месяц с лишним демонтаж начался.
На месте «Буревестника» планируют разместить новый спортивный объект. Каким он будет и когда появится, пока вопрос открытый.
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