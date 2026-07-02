Власти ранее заявляли, что на этом месте будет спортивный объект, а киоски снесут. Фото: Даниил Мурзов

В Самаре продолжается снос киосков на территории стадиона «Буревестник». Напомним, что процесс начался сегодня, 2 июля. Стадион долгие годы находился в частной собственности, здесь организовали парковку, а потом и рынок, но через суд удалось признать договор купли-продажи недействительным.

Павильоны сейчас демонтируют, снимают окна, вывозят оборудование. Фото: Даниил Мурзов

В 2026 году «Буревестник» вернули в муниципальную собственность. Власти заявили, что на этом месте будет спортивный объект, а киоски снесут.

Работы идут при поддержке полиции. Фото: Даниил Мурзов

«Всем владельцам нестационарных торговых объектов, расположенных сейчас на участке, предложим варианты размещения в других местах в строгом соответствии с требованиями законодательства», – обещал ранее глава Самары Иван Носков.

Владельцам киосков обещают размещение на других локациях. Фото: Даниил Мурзов

Павильоны сейчас демонтируют, снимают окна, вывозят оборудование. Работы идут при поддержке полиции.

Некоторые владельцы киосков уже нашли новое место для своего бизнеса. Фото: Даниил Мурзов

Некоторые владельцы киосков уже нашли новое место для размещения и извещают об этом клиентов.

В конце мая мэрия направила собственникам киосков уведомление о необходимост предоставить документы на объект. Фото: Даниил Мурзов

В конце мая мэрия направила собственникам киосков уведомление, что в течение 20 рабочих дней им нужно предоставить документы от правомерности размещения объекта, иначе объект демонтируют. Спустя месяц с лишним демонтаж начался.

На месте «Буревестника» планируют разместить новый спортивный объект. Каким он будет и когда появится, пока вопрос открытый.

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