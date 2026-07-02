Жара до +33 градусов придет в Самарскую область с 3 по 5 июля

Настоящая летняя жара идет в Самарскую область Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 3 июля в Самарскую область придет настоящая жара, сообщает Приволжское УГМС. В пятницу температура поднимется до +30 градусов, а в выходные, 4 и 5 июля, – и вовсе до +33 градусов.

«Объявлен желтый уровень опасности», – сообщила пресс-служба учреждения.

МЧС Самарской области рекомендует жителям и гостям региона меньше бывать на открытой местности в такую жару, чтобы не получить солнечный удар. Если выйти на улицу все же нужно, выбирайте легкую одежду и обязательно носите головные уборы.

В жару важно быть внимательными и осторожными. Если почувствовали себя плохо, звоните по номеру 112.

Напомним, что 2 июля Волга в Самарской области начала прогреваться.

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