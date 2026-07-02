В Самаре температура воды в Волге уже несколько дней держится на уровне примерно +19 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области 2 июля началось потепление, и на этом фоне стала прогреваться вода в Волге. В выходные нас ждет настоящая летняя жара выше +30 градусов. Но можно ли уже купаться? Рассказываем про температуру воды в Волге в Самарской области на 2 июля 2026 года.

Самая теплая вода в Волге сейчас в Сызрани: она поднялась выше +20 градусов, что несколько больше, чем было вчера. У берегов Тольятти вода тоже приближается к этой температурной отметке. В Самаре температура воды в Волге уже несколько дней держится на уровне примерно +19 градусов.

Напомним, что самым жарким днем на этой неделе станет 5 июля. При этом Роспотребнадзор предупредил, что на пляжах Самары пробы воды не соответствуют нормативам.

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