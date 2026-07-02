Пляжи Самары готовы к новому сезону на 100%

Отдыхать уже можно везде. Фото: администрация Самары.

В четверг, 2 июля, администрация Самары объявила о 100-процентной готовности всех городских пляжей к купальному сезону. На каждом есть свежий песок и оборудование.

«Сейчас рабочие завершают установку детского пляжного оборудования. Просим не подходить к зонам монтажа и беречь пляжное оборудование», – рассказали в мэрии.

Отдыхать уже можно везде. Готовы 1-я, 2-я и 4-я очереди набережной, Красная Глинка, Загородный парк, пляж на ул. Советской Армии, «Можайский» и Барбошина Поляна.

В этом году Самара закупила еще больше нового оборудования. Всего более 1,4 тысяч единиц должны выставить на восьми пляжах. Сейчас там уже есть 1380. Появилось еще больше деревянных настилов, открытых душевых, раздевалок, скамеек и других удобств для загорания и купания.

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