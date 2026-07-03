В совете директоров «Крыльев Советов» произошли изменения

Председателем был переизбран Максим Симонов. Фото: ПФК "Крылья Советов"

В Самаре прошло годовое заседание общего собрания акционеров ПФК «Крылья Советов», на котором внесли изменения в состав совета директоров. Об этом сообщили в клубе.

«Утвержден новый состав директоров. Его покинули Дмитрий Яковлев и Нериус Бараса. На состоявшемся позднее заседании председателем был переизбран Максим Симонов», – рассказали в пресс-службе.

В состав директоров клуба вошли министр финансов Самарской области Ольга Собещанская, директор центра спортивной подготовки Сергей Макаров, заслуженный ветеран «КС» Валерьян Панфилов, председатель правления банка Вячеслав Арбузов, председатель областной федерации футбола Максим Симонов, гендиректор «Крыльев» Тархан Джабраилов и его советник Руслан Алиев, адвокат Андрей Пашков.

Также в списке фигурирует депутат самарской Губдумы Александр Милеев, который попал в скандал после подачи заявки на голосование как участник СВО. Его удостоверение признали недостоверным, а документ аннулировали.

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