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НовостиПолитика5 июня 2026 9:27

Самарского депутата Александра Милеева могут исключить из партии после проверки

В Самаре в отношении депутата Милеева продолжается проверка
Ирина СИНЕГУБОВА
Проверка все еще продолжается. Фото: Самарская губдума

Проверка все еще продолжается. Фото: Самарская губдума

Самарского депутата Александра Милеева, который подал документы на предварительное голосование как участник СВО, могут исключить из партии. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале МАХ.

«Поставил задачу исполкому партии провести проверку в целом по этому депутату и лицам, которые ему потворствуют. Мы должны серьезно подумать, все проанализировать и по итогам проверки представить решение. Если оно будет аргументировано, необходимо подготовить предложение об исключении Милеева из партии», – сказал Федорищев.

Оргкомитет не стал принимать решение о том, что кандидат соответствует статусу участника спецоперации, поэтому депутату не добавили 25% голосов. На неточности в его справке указал Герой России Андрей Еремин, после чего губернатор велел начать проверку. Сейчас она все еще продолжается.

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