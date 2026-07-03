Мужчина утонул в реке в Самаре

Личность утонувшего мужчины пока неизвестна. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области произошел еще один несчастный случай на воде со смертельным исходом. В реке Самаре в областной столице утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В четверг, 2 июля 2026 года, спасатели ПСС Самарской области извлекли из реки Самары в Самарском районе погибшего мужчину. Его личные данные устанавливаются», - рассказали в оперативном ведомстве.

Другое происшествие на воде 2 июля произошло на Волге в районе острова Копылово. Женщина с ребенком решила покататься на сапборде. Они не рассчитали силы, и их отнесло течением. На берег их пришлось возвращать спасателям.

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