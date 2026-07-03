Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 июля 2026 8:01

Мужчина утонул в реке в Самаре

В Самаре спасатели достали из реки тело утонувшего мужчины
Анастасия ФИЛАТОВА
Личность утонувшего мужчины пока неизвестна.

Личность утонувшего мужчины пока неизвестна.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области произошел еще один несчастный случай на воде со смертельным исходом. В реке Самаре в областной столице утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В четверг, 2 июля 2026 года, спасатели ПСС Самарской области извлекли из реки Самары в Самарском районе погибшего мужчину. Его личные данные устанавливаются», - рассказали в оперативном ведомстве.

Другое происшествие на воде 2 июля произошло на Волге в районе острова Копылово. Женщина с ребенком решила покататься на сапборде. Они не рассчитали силы, и их отнесло течением. На берег их пришлось возвращать спасателям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал