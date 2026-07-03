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НовостиОбщество3 июля 2026 8:41

Волга у Самары прогрелась до +20 градусов 3 июля

В Самарской области поднимается температура воды в Волге
Елизавета ЖИРНОВА
Вода в реке постепенно прогревается

Вода в реке постепенно прогревается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области держится теплая погода, и вода в реке постепенно прогревается. Рассказываем про температуру Волги на 3 июля 2026 года, данные предоставлены ФГБУ «Приволжское УГМС».

Волга у берегов Саратовского водохранилища у Сызрани нагрелась до +20,5 градусов. Температура воды на Куйбышевском водохранилище у Тольятти слегка пониже и составляет +20,1 градус. Самая прохладная у берегов Самары на Саратовском водохранилище, ее значение достигло +20 градусов.

В ближайшие выходные в регионе прогнозируют жару выше +30 градусов, что может ускорить прогрев реки.

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