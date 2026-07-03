Элементы интеллектуальной транспортной системы обновили на дорогах Самары

В Самаре установили девять больших экранов и 18 знаков переменной информации. Фото: минтранс Самарской области

На ключевых магистралях Самары обновили элементы интеллектуальной транспортной системы. Модернизация прошла на Московском шоссе и Фрунзенском мосту, уточнил минтранс Самарской области.

«Оборудование в районах развязок и остановок помогает снижать аварийность и заторы, а пропускная способность дорог с ИТС растёт примерно на четверть», – отметил врио министра транспорта Сергей Неретин.

В Самаре установили девять больших экранов и 18 знаков переменной информации. На них водители могут получить информацию о погоде, авариях на дорогах и ремонтных работах. Кроме того, на Фрунзенском мосту появились две метеостанции.

Сейчас в системе ИТС в регионе задействованы более 1000 программных комплексов и примерно 400 контроллеров, чтобы регулировать движение на дорогах и повышать безопасность.

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