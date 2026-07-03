Иван Носков рассказал об участии юных талантов в Днях Самары в Абхазии

Дни Самары – это продолжение сотрудничества между городами Абхазии и столицей 63-го региона. Фото: администрация Самары.

Дни Самары проходят в Абхазии со 2 по 6 июля 2026 года. Основными площадками станут Сухум и Гудаута. Там запланированы спортивные соревнования, концерты, вставки, мастер-классы, уличные кинопоказы и др. Все они пройдут при участии более 100 самарских артистов и спортсменов.

«При формировании программы Дней Самары в городах на Черноморском побережье мы в первую очередь делали акцент на детей. Если дружны дети, то хорошие партнерские отношения возникают и у взрослых», - сказал глава Самары Иван Носков.

Столицу 63-го региона в Абхазии представляют детский музыкальный театр «Задумка», Самарский концертный духовой оркестр, молодежный хор «Самара», танцевальный коллектив «Таленто» и другие артисты, а также более 30 спортсменов из СШОР № 12 и 14, спортивных школ № 9 и «Ладья».

В воскресенье, 5 июля, в Сухуме будет работать выставка «Сделано в Самаре». На ней будет представлен стенд с тремя тематическими локациями: «Открой свою Самару», «Сделано в Самаре», «Самара со вкусом».

Напомним, в 2025 году между Самарой и Сухумом и Гудаутским районом Абхазии было заключено соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает взаимодействие в сферах туризма, культуры, образования, спорта и др. В рамках него самарские преподаватели сейчас принимают участие в Международной школе педагогического мастерства в Абхазии.

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