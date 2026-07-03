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НовостиОбщество3 июля 2026 14:37

Знаки отличия комплекса ГТО вручили в Самаре

Дети и взрослые получили знаки ГТО в Самарской области
Александра ТАЙБАТРОВА
Знаки ГТО вручила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Фото: https://vk.com/minsport63

Знаки ГТО вручила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Фото: https://vk.com/minsport63

В Самаре прошла церемония вручения знаков отличия комплекса ГТО тем, кто успешно выполнил нормативы для своего возраста. Среди них были дети, взрослые и целые семьи, которые ведут здоровый образ жизни. Знаки ГТО им вручила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

«Благодарственными письмами министерства были отмечены студенты - призеры всероссийского фестиваля ГТО среди студентов вузов», – прокомментировала пресс-служба регионального минспорта.

С 2014 года в Самарской области реализуют комплекс ГТО. А с 1 июля в рамках проекта «Самара в движении» каждые выходные в парке Гагарина можно выполнить испытания ГТО.

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