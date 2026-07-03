Опасное солнце грозит самарцам 4 июля

Уровень УФ-излучения будет очень высоким Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 4 июля, в Самаре и области прогнозируют опасное солнце. Уже с 11.00 УФ-индекс составит шесть баллов, через час вырастет до семи баллов, говорится в прогнозе сервиса Яндекс. Погода.

«В 13.00 индекс УФ-излучения составит восемь баллов», – предупреждают синоптики.

Это считается очень высоким ультрафиолетовым излучением. По возможности лучше не выходить на солнце в такую погоду. Если выйти все-таки нужно, обязательно закрывайте кожу легкой одеждой, носите очки и головные уборы. Не забывайте про солнцезащитный крем и побольше пейте.

5 июля максимальный УФ-индекс составит семь баллов, что является высоким уровнем.

Напомним, что в выходные Самарскую область накроет жара до +33 градусов

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал