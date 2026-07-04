Небо над Самарской областью закрывали ночью 4 июля

В аэропорту Курумоч задерживаются несколько рейсов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области ночью 4 июля 2026 вводили режим «Ковер». Воздушное пространство закрывали на фоне объявления ракетной опасности. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов, по данным Росавиации, действовали с 02:45 до 04:58.

Согласно онлайн-табло аэропорта Курумоч, сейчас задерживается ряд рейсов. Среди них — самолеты до Санкт-Петербурга, Махачкалы, Душанбе, Минеральных вод, Москвы и Еревана. Один рейс до столицы, вылет которого был намечен на 11:00, отменен.

Напомним, за последние несколько часов в Самарской области дважды объявляли ракетную опасность. Первый раз вечером 3 июля, второй — ночью 4 июля.

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