Александр Кузнецов покидает пост главы Волжского района Самарской области

До назначения в Волжский район Александр Кузнецов был министром внутренней политики региона. Фото: правительство Самарской области.

Волжский район Самарской области вновь может остаться без руководителя. Пост врио главы района покидает Александр Кузнецов. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет oboz.info.

Александра Кузнецова назначили врио главы Волжского района 11 июня 2026 года. По предварительной информации, он решил покинуть пост по собственному желанию. Якобы чиновник намерен продолжить свою карьеру за пределами региона.

Напомним, ранее Александр Кузнецов работал в прокуратуре. Потом он занял пост главы Октябрьского района Самары. В апреле 2022 года возглавил Чапаевск. В должности мэра проработал до ноября 2025 года. После перешел на работу в областное правительство — стал министром внутренней политики региона. А этим летом чиновника назначили врио главы Волжского района. Должность стала вакантна после ухода Александра Шаркова, который стал врио министра региональной безопасности.

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