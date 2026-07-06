Средняя зарплата в Самарской области начала снижаться

Больше стали зарабатывать строители, работники сельского и лесного хозяйства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области начала снижаться средняя зарплата. Это следует из доклада Самарастата о социально-экономическом положении региона с начала 2026 года.

«В апреле 2026 года средняя заработная плата составила 81,4 тысяч рублей», – следует из ответа ведомства.

По сравнению с мартом 2026 года зарплаты снизились на 2%. Но за год, с апреля 2025 года, рост составил 8,6%.

В отдельных отраслях зарплаты за месяц снизились особенно заметно. У специалистов в сфере финансов и страхования доходы снизились на 12,5% до 109 тысяч рублей в месяц. Также с марта по апрель уменьшились зарплаты у продавцов, специалистов в сфере досуга, сотрудников гостиниц, общепита и т.д. А вот в некоторых сферах средние зарплаты, наоборот, выросли, – больше стали зарабатывать строители, работники сельского и лесного хозяйства.

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