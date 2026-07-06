В Самаре арестовали полицейского по подозрению в организации азартных игр

Подозреваемого по решению суда заключили под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Самаре арестовал заместитель начальника отдела полиции Красноглинского района. Мужчину подозревают в получении взяток, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

По версии следствия, полицейские получил как минимум 2,1 миллионов рублей. За это он не препятствовал организации азартных игр и не привлекал людей, которые занимались этим, к ответственности.

Подозреваемого по решению суда заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее с экс-руководителя управления Росгвардии взыскали 1,1 миллионов рублей по решению суда.

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