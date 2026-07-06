Глава СК России запросил доклад по делу о драке подростков в Самаре

Доклад о ходе расследования уголовного дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью подростку в Самаре. Об этом сообщили в СУ СКР по Самарской области.

«Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Самарской области Петру Олейнику представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации», – говорится в сообщении.

В Самаре подросток ударил сверстника ногой по голове, что привело к серьезным травмам. На нападавшего завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Напомним, что подростки «забили стрелку» из-за девушки и избили 17-летнего парня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал