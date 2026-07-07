Самарцев предупредили о влиянии жары на сердце

Работать на даче не рекомендуют в самые жаркие часы Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Самарскую область пришла настоящая жара, днем столбики термометров превышают отметку +30 градусов. Такая погода может представлять опасность для сердца, предупредили в минздраве Самарской области. Особенно опасной может быть длительная работа на участке в такую жару.

«Это может привести к тяжелым, а иногда и угрожающим жизни последствиям», – уточнила пресс-служба министерства.

Работать на даче не рекомендуют в самые жаркие часы, лучше делать это утром и вечером. Регулярно делайте перерывы, пейте много воды.

Очень важно не пропустить первые признаки инсульта и вовремя обратиться к специалистам. Если у человека не получается улыбнуться, если один из уголков рта постоянно опущен, если не получается поднять две руки сразу, немедленно звоните в скорую.

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