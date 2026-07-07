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НовостиОбщество7 июля 2026 5:36

В Самаре хотят заменить старые лифты к 2030 году

В 2026 году в Самарской области заменят более 900 лифтов
Александра ТАЙБАТРОВА
47 новых лифтов уже установили, около 300 – в работе

47 новых лифтов уже установили, около 300 – в работе

Фото: Иван ПРОХОРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области планируется масштабная замены старых лифтов, которые эксплуатируют более 25 лет. К 2030 году в России нужно заменить 8000 таких лифтов, и более 2600 из них находятся в Самарской области. На эти цели регион смог рефинансировать более 10 миллиардов рублей.

«В этом году в регионе планируют заменить 944 кабины в 627 домах. Из них 47 уже установили, около 300 – в работе», – сообщили в Фонде капремонта Самарской области.

Ранее власти обещали, что в 2026 году объем замены лифтов в домах Самары вырастет. На работу лифтового оборудования нередко жалуются жители в обращениях к губернатору.

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