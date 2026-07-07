Из квартиры Тарховых в Самаре после убийства вывезли мебель и вещи

Свидетель Роман Марков рассказал, что не заметил в квартире никаких посторонних запахов, следов крови на мебели тоже не было Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самарском областном суде 7 июля свидетели продолжают давать показания по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. В этом преступлении подозревают их единственную внучку Екатерину. Оказалось, что после убийства она наняли грузчиков, чтобы вывезти мебель и вещи из квартиры бабушки и дедушки.

Свидетель Роман Марков рассказал, что вечером 18 января 2025 года он с напарником приехал на заказ в квартиру Тарховых, где уже работали два грузчика. Там их встретила Екатерина. Она указала на две комнаты и заявила, что из них нужно вывезти всю мебель и вещи. Свидетеля удивило такое желание, ведь мебель была хорошей. Но таково было желание клиента. Грузчики ломали стенку, диван, другую мебель. В другие комнаты Екатерина им не разрешила заходить, а когда рабочие попросили воды, сама принесли стакан из кухни.

Свидетель Роман Марков рассказал, что не заметил в квартире никаких посторонних запахов, следов крови на мебели тоже не было. Напомним, что по версии следствия, Тарховых сначала отравили, а потом расчленили. Возможно, следы крови попали на мебель, поэтому от нее поспешили избавиться. Известно, что Екатерина Тархова после убийства несколько раз вызывала в квартиру клининг.

Что происходит на суде по делу Тарховых, читайте в прямой трансляции «КП-Самара» по ссылке.

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