Полмиллиона рублей потратят на ремонт автополива на набережной Самары

Работы необходимо выполнить с даты заключения договора до 31 июля 2026 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Систему автополива на набережной Самары отремонтируют. Подрядчика для этих целей искало МАУ «Самарская набережная» в формате закупки у единственного поставщика. За эту работу заплатят более полумиллиона рублей.

«Работы необходимо выполнить с даты заключения договора до 31 июля 2026 года», – говорится в документах закупки.

Подрядчик будет ремонтировать систему автоматического орошения, а также менять детали при необходимости. Договор на выполнение работ датируется 7 июля.

Напомним, что к 2036 году в Самаре хотят построить 5-ю и 6-ю очереди набережной.

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