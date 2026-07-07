С начала купального сезона в Самарской области погибли 20 человек

Зарегистрировали 21 происшествие на воде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре сотрудники службы извлекли из Волги тело 27-летнего мужчины в Красноглинском районе. Это уже 20-й случай гибели на воде с начала купального сезона в регионе, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

«Трагедии случились в необорудованных и не предназначенных для отдыха местах», – отметили в ведомстве.

С начала купального сезона в регионе зарегистрировали 21 происшествие на воде, среди погибших семь детей. Сотрудники службы призывают жителей соблюдать правила безопасности: купаться только на оборудованных пляжах, не прыгать в воду с пирсов и мостов, не заходить в воду в состоянии опьянения, надевать спасательный жилет при катании на сапборде или лодке и не оставлять детей без присмотра у воды.

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