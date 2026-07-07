27-летний мужчина утонул в Волге в Красноглинском районе Самары

Тело погибшего извлекли из Волги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Красноглинском районе Самары накануне утонул мужчина. Его тело извлекли из Волги, рассказали в МЧС Самарской области. Погибшему было 27 лет.

5 июля в Красноглинском районе произошла еще одна трагедия на воде: в Волге утонул 12-летний ребенок. Тело погибшего извлекли очевидцы из протоки Старый Мокрец. А в Чапаевске в выходные утонул 37-летний мужчина.

В Самарской области установилась жара, и многие стремятся к водоемам, чтобы отдохнуть и искупаться. Самарцев призывают быть внимательными, купаться только в специально оборудованных местах. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения, не оставляйте детей без присмотра. В экстренных случаях звоните 112.

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