УФАС проверяет заправки в Самарской области из-за роста цен на бензин

Наказание будет соответствовать действующему законодательству Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

УФАС Самарской области проверяет автозаправочные станции, где выросли цены на бензин. Сотрудники оценивают, насколько обосновано повышение. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос «Самарской газеты».

«Ежедневно следим за ситуацией на рынке нефтепродуктов и проверяем ее на соответствие антимонопольному законодательству. В фокусе компании с доминирующим положением и возможные антиконкурентные соглашения», – пояснили в управлении.

Если сотрудники ведомства найдут нарушения антимонопольных норм, в отношении нарушителей примут меры. Наказание будет соответствовать действующему законодательству. Сейчас проверка продолжается.

Напомним, что в Минпромторге рассказали о ситуации с бензином в Самарской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал