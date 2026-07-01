По прогнозам, ситуация на всех АЗС Самарской области стабилизируется в ближайшее время. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Минпромторге рассказали, что с бензином в Самарской области на сегодня. По данным ведомства, массового дефицита топлива в регионе нет, но на некоторых АЗС могут быть кратковременные перебои. Рассказываем подробно, что известно о ситуации с бензином в Самаре и Самарской области на 1 июля 2026 года.

Ситуация с бензином в Самаре и Самарской области на 1 июля 2026

Ситуация с бензином в Самарской области находится на контроле регионального правительства и ФАС. По данным властей, дефицита топлива в регионе нет.

«На некоторых автозаправочных станциях могут наблюдаться кратковременные перебои наличия топлива. Это связано с повышенным спросом на него и логистическими сложностями с доставкой», - сообщили в министерстве промышленности и торговли Самарской области.

По словам губернатора Вячеслава Федорищева, в некоторых регионах появились перекупщики, которые продают топливо по спекулятивным ценам, а также те, кто незаконно торгует бензином прямо на АЗС или через интернет. Таких дельцов задерживают сотрудники полиции.

В Самарской области, как отметил губернатор, подобных явлений нет, однако будут применены превентивные меры. На оперативном совещании облправительства, которое прошло 30 июня, он поручил министерству по региональной безопасности совместно с правоохранительными органами держать вопрос на контроле.

Лимит на бензин в Самаре и Самарской области на 1 июля 2026: когда снимут ограничение на продажу топлива

В Самаре и Самарской области введены лимиты на топливо: на бензин — до 40 литров, на дизель — до 100 литров. Данные меры касаются владельцев легковых автомобилей. Также в регионе действуют ограничения по продаже топлива в канистры и другие емкости. Лимиты на бензин ввели 24 июня 2026 года сроком на две недели.

«Меры носят временный характер и не затрагивают стратегически важные отрасли экономики, а также городские и специальные службы. По прогнозам, в ближайшее время ситуация на всех АЗС региона стабилизируется и отпуск топлива будет производиться без ограничений», - отметили в Минпромторге.

Есть ли топливо на заправках в Самаре и Самарской области 1 июля 2026, цена

Топливо на заправках в Самаре и Самарской области есть. По данным властей, массового дефицита нет. Что касается цен, то организации-производители топлива стараются их сохранять на прежнем уровне.

«Ценовая ситуация на топливном рынке соответствует рыночным условиям. Независимые АЗС принимают решение о повышении цен с учетом биржевых цен на нефтепродукты», - сообщили в Минпромторге Самарской области.

Ситуация с ценами на бензин находится на контроле Федеральной антимонопольной службы. Свои обращения насчет стоимости топлива жители региона могут направлять по телефону горячей линии надзорного органа 8 (846) 200-15-37.

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