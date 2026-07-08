Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июля 2026 11:56

Два вуза Самары вошли в рейтинг с самыми высокими зарплатами выпускников-юристов

В Самаре зарплата выпускников юридических вузов достигла 100-112 тысяч рублей в месяц
Елизавета ЖИРНОВА
Самарские вузы расположились на 13 и 17 месте

Самарские вузы расположились на 13 и 17 месте

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Два самарских университета вошли в рейтинг России по уровню зарплат выпускников юридических вузов за 2020-2025 годов. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

Самарские вузы расположились на 13 и 17 месте в рейтинге. Зарплата молодых сотрудников достигает от 100 до 112 тысяч рублей в месяц, за год она выросла на 12 –13 тысяч. В Самаре продолжают работать 74 %, 75 % выпускников этих университетов. В рейтинг включили вузы, чьи выпускники трудятся в корпоративном праве, судах, прокуратуре и адвокатуре. Лидером рейтинга стал МГИМО со средней зарплатой в 230 тысяч рублей.

Напомним, три самарских университета вошли в рейтинг вузов России по уровню зарплат в IT-отрасли.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал