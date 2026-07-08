Два вуза Самары вошли в рейтинг с самыми высокими зарплатами выпускников-юристов

Самарские вузы расположились на 13 и 17 месте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Два самарских университета вошли в рейтинг России по уровню зарплат выпускников юридических вузов за 2020-2025 годов. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

Самарские вузы расположились на 13 и 17 месте в рейтинге. Зарплата молодых сотрудников достигает от 100 до 112 тысяч рублей в месяц, за год она выросла на 12 –13 тысяч. В Самаре продолжают работать 74 %, 75 % выпускников этих университетов. В рейтинг включили вузы, чьи выпускники трудятся в корпоративном праве, судах, прокуратуре и адвокатуре. Лидером рейтинга стал МГИМО со средней зарплатой в 230 тысяч рублей.

Напомним, три самарских университета вошли в рейтинг вузов России по уровню зарплат в IT-отрасли.

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