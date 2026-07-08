Сотрудникам кафе в Самаре выплатили долги по зарплате на 558 тысяч рублей

Бывший работодатель не только погасил все долги по зарплате, но и выплатил моральный вред за задержку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В одном из кафе Самары сотрудники не получили вовремя зарплату. Восемь из 16 человек не были трудоустроены официально и остались без положенных денег, когда в ноябре 2025 года предприятие общепита закрылось. Нарушение выявила прокуратура, когда проверяла соблюдение трудового законодательства.

«Сумма долга с июля по октябрь 2025 года превысила 558 тысяч рублей», – прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По этому факту завели уголовное дело о невыплате зарплаты более чем за три месяца. Юридическое лицо и директора оштрафовали на общую сумму 115 тысяч рублей. Кроме того, прокуратура обратилась в суд, чтобы признать факт трудоустройства восьми сотрудников кафе. После этого бывший работодатель не только погасил все долги по зарплате, но и выплатил моральный вред за задержку – всего 667 тысяч рублей.

Ранее компанию из Самары оштрафовали на 500 тысяч рублей за подкуп.

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