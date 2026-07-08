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НовостиОбщество8 июля 2026 12:58

Самарцы возмутились из-за неработающих терминалов на речном вокзале

Минтранс Самарской области показал, что терминалы на речном вокзале работают
Александра ТАЙБАТРОВА
Терминалы самообслуживания для покупки билетов подключены и находятся в рабочем состоянии. Фото: минтранс Самарской области

Терминалы самообслуживания для покупки билетов подключены и находятся в рабочем состоянии. Фото: минтранс Самарской области

На речном вокзале не работают терминалы для покупки билетов, которые обещали установить этим летом. Под одним из постов губернатора Вячеслава Федорищева ВКонтакте написали, что 5 июля они не работали, при том, что желающих отправиться за Волгу по воде много. На ситуацию отреагировал минтранс Самарской области.

«Терминалы самообслуживания для покупки билетов на сегодняшний день подключены и находятся в рабочем состоянии», – прокомментировала пресс-служба министерства и приложила фотографию терминалов.

Также возмущение самарцев вызвала жара в зале речвокзала, так как там нет кондиционеров. В минтрансе пообещали, что в течение недели дополнительные кондиционеры там установят. Что касается самого здания речного вокзала, то его будут реконструировать.

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