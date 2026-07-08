Новый способ оплаты проезда в общественном транспорте введут в Самаре в июле

В Самаре уменьшают число кондукторов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре из многих автобусов пропали кондукторы. По словам главы городского дептранса Андрея Карпочева, это один из шагов к автоматизации процесса перевозки пассажиров. Еще в областном центре планируют ввести новый способ оплаты проезда. Об этом он сообщил «КП-Самара».

«Мы планируем уходить от наличного расчета в общественном транспорте. Для этого есть соответствующие валидаторы, через которые можно оплатить проезд. В июле заработает система оплаты через 2ГИС, где можно по QR-коду зайти на портал, заплатить и получить электронный билет», – рассказал Карпочев.

Он утверждает, что будет представлено широкое тарифное меню, где можно купить всевозможные «сезонки».

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