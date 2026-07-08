Автобусы-гармошки могут появиться в Самаре

Такие автобусы смогут вместить больше пассажиров. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре будут проводить работу по оптимизации маршрутной сети общественного транспорта. В рамках нее автобусы большого класса хотят заменить на сверхбольшой класс. Об этом «КП-Самара» сообщил руководитель дептранса Самары Андрей Карпочев.

«Мы хотим запустить так называемые автобусы-гармошки. Они позволят вместить больше пассажиров и сократить интервал. Конечно, только заменой подвижного состава решить эту проблему невозможно», – рассказал Карпочев.

Поэтому для переформатирования и перераспределения маршрутной сети планируется рассмотреть создание так называемых подвозных маршрутов к станциям метрополитена и транспортно-пересадочным узлам. По словам главы дептранса, по более коротким маршрутам пассажиров доставят до другого вида транспорта, на котором он комфортно сможет передвигаться дальше.